Бывший пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская открыла ИП по производству кино

Бывший пресс-секретарь экс-министра обороны Сергея Шойгу Россияна Марковская открыла ИП по производству кинофильмов. Предприятие действует с 2024 года. Об этом узнал сайт «Страсти» из открытых источников.

Организацию Марковская зарегистрировала 1 октября 2024. Согласно открытым данным ИП занимается созданием фильмов, видео и телевизионных программ, а также монтажом и деятельностью, связанной с демонстрацией кино.