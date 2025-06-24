Бывший пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская открыла ИП по производству кино
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывший пресс-секретарь экс-министра обороны Сергея Шойгу Россияна Марковская открыла ИП по производству кинофильмов. Предприятие действует с 2024 года. Об этом узнал сайт «Страсти» из открытых источников.
Организацию Марковская зарегистрировала 1 октября 2024. Согласно открытым данным ИП занимается созданием фильмов, видео и телевизионных программ, а также монтажом и деятельностью, связанной с демонстрацией кино.
Напомним, что Россияна была пресс-секретарем Шойгу с 2017 года. Пост она покинула спустя семь лет. Марковская объясняла, что приняла решение в связи с переходом на «другую должность». Но на какую именно, она не уточняла. Девушка делилась, что была горда работать с бывшим министром обороны.
К слову, до Россияны у Шойгу работала Дарья Затулина. Она покинула пост пресс-секретаря, так как забеременела и ушла в декрет.
Ранее шоумен Павел Воля подал заявление о ликвидации своей убыточной компании.