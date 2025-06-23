Павел Воля ликвидирует один из своих проектов

Ведущий Павел Воля подал заявление о ликвидации одного из своих проектов. Речь идет о компании, предоставляющей услуги по бронированию, интернет-торговле и курьерской деятельности.

О ликвидации бизнеса сообщает Kp.ru. Издание пишет, что речь идет о фирме ООО «Где шоу?».

По данным источника, Воля владеет бизнесом с 2018 года, а в 2024-м фирма принесла убыток в 78 тыс. рублей. На этом фоне юморист подал заявление о ликвидации. Отмечается, что в 2020 году чистая прибыль компания составляла 3,5 млн.

У Воли остались ИП и три фирмы – в них ведущий числится учредителем. Две компании приносят миллионные убытки, пишет источник.

Ранее сообщалось, что ведущая Елена Малышева приняла решение о закрытии магазина продуктов правильного питания. Она подала заявление в налоговую о ликвидации компании.