passion.ru

Стал известен размер пенсии Ангелы Меркель: канцлер будет получать в 2,5 раза меньше своей зарплаты

67-летняя действующий канцлер Германии объявила о своем уходе с поста с сентября 2021 года. Размер пенсии Меркель рассчитан согласно немецким законам и обнародован Союзом налогоплательщиков ФРГ в Берлине. Глава государства после отставки будет ежемесячно получать 15 тысяч евро, что почти в 2,5 раза меньше ее действующей заработной платы в 35 тысяч евро.
Стал известен размер пенсии Ангелы Меркель: канцлер будет получать в 2,5 раза меньше своей зарплаты

Ангела Меркель на посту Федерального канцлера с 2005 года, до этого политик также работала в бундестаге и кабинете министров. Благодаря достаточно большому стажу работы в правительстве (более 31 года), она имеет право на максимальный размер пенсии, соответствующий 65% заработной платы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ангела Меркель на посту канцлера с 2005 году

Фото: Picture-alliance

Помимо этого, после отставки, за Меркель сохранится право иметь небольшой штат сотрудников.

Ангела Меркель

Как и всем бывшим главам правительства, Ангеле будет предоставлен собственный офис, а также личный водитель, секретарь, два ассистента и офис-менеджер.

Выборы нового канцлера пройдут в Германии 25 сентября. В 2018 году Меркель отказалась претендовать на должность главы государства.

Фото и видео: Picture-alliance, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram