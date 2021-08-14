Стал известен размер пенсии Ангелы Меркель: канцлер будет получать в 2,5 раза меньше своей зарплаты
Ангела Меркель на посту Федерального канцлера с 2005 года, до этого политик также работала в бундестаге и кабинете министров. Благодаря достаточно большому стажу работы в правительстве (более 31 года), она имеет право на максимальный размер пенсии, соответствующий 65% заработной платы.
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Фото: Picture-alliance
Помимо этого, после отставки, за Меркель сохранится право иметь небольшой штат сотрудников.
Как и всем бывшим главам правительства, Ангеле будет предоставлен собственный офис, а также личный водитель, секретарь, два ассистента и офис-менеджер.
Выборы нового канцлера пройдут в Германии 25 сентября. В 2018 году Меркель отказалась претендовать на должность главы государства.
Фото и видео: Picture-alliance, Instagram
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