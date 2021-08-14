Стал известен размер пенсии Ангелы Меркель: канцлер будет получать в 2,5 раза меньше своей зарплаты

Как и всем бывшим главам правительства, Ангеле будет предоставлен собственный офис, а также личный водитель, секретарь, два ассистента и офис-менеджер.

Выборы нового канцлера пройдут в Германии 25 сентября. В 2018 году Меркель отказалась претендовать на должность главы государства.