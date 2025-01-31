Бывший генпрокурор Польши спрятался от полиции в телестудии

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро спрятался от приехавших задержать его сотрудников полиции в студии телеканала Republica. Об этом пишет портал onet. pl.

Зебро утром появился в студии Republica, в то время как полиция пыталась задержать его и доставить в следственный комитет. В студию правоохранителям не удалось, поскольку им перекрыли вход сотрудники телеканала, в том числе главред Republika Томаш Сакевич.

По информации источника, сам Зебро был готов встретиться с силовиками, однако журналисты заявили, что СМИ должны убедиться в законности их действий. Через полчаса экс-генпрокурор сам покинул телестудию, после чего был задержан в вестибюле и доставлен на допрос следователя по делу о незаконном прослушивании политиков при помощи системы Pegasus.

Збигнев Зебро проходит по делу о незаконном прослушивании десятков польских политиков при помощи израильской системы Pegasus. Следователи неоднократно вызывали его на заседание специальной комиссии, но Зебро каждый раз отказывался. Бывший глава Минюста Польши заявлял, что дело против него политическое и связано с попыткой партии «Гражданская платформа» Дональда Туска давить на «Право и справедливость», членом которой он является. Он также признавался, что власти использовали шпионскую программу, однако делали это лишь ради раскрытия преступлений.

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