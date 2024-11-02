Бывшие бойцы штурмового подразделения стали солистами: певец ушел добровольцем на СВО и создал ансамбль

Артист Академического хора Московского метрополитена ушел добровольцем на спецоперацию. Во время несения службы он создал вокально-инструментальный ансамбль, передает РИА Новости.

Помогает ему в этом сослуживец. Бывшие бойцы штурмового подразделения с позывными Маэстро и Абакан входят в состав музыкального объединения. У каждого из них, по информации СМИ, есть музыкальное прошлое.

Артисты исполняют перед бойцами в зоне СВО композиции времен Великой Отечественной войны. Военные, вдохновляясь примером сослуживцев и музыкой, сами начинают заниматься творчеством.

«Пока нас двое. Надеемся, что в будущем нас будет больше. Мы в самом начале пути. Это наш дебютный был концерт, дебютное выступление. Решение создать ансамбль было принято командиром дивизии после того, как он услышал песню о 70-й дивизии», — рассказал Маэстро.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Ефремов в 33 года оставил успешную карьеру и отправился на СВО. Он снимался в сериалах «Зверобой» и «Василий Теркин».