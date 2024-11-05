Бывшего тестя Николая Баскова освободили от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием

Стало известно, что бывшего тестя певца Николая Баскова Бориса Шпигеля освободили от отбывания наказания. Это связано с тяжелым состоянием здоровья осужденного.

Как сообщает Telegram-канал 112, решение об освобождении принял Преображенский суд. Шпигель принимал участие в заседании по видеосвязи из больницы.

В январе 2024 года его приговорили к 11 годам заключения за дачу взятки и штрафу в размере 450 млн рублей. Шпигель не раз заявлял о тяжелых хронических заболеваниях.

В конце сентября его адвокат Олег Сорокин рассказывал, что из-за двух заболеваний Шпигелю противопоказано находиться за решеткой. По словам защитника, он почти постоянно использует кислородный баллон и находится в инвалидном кресле.

Басков был женат на дочери Шпигеля Светлане. У пары родился сын Бронислав- после развода он живет с мамой.