Бывшего священнослужителя-иноагента Андрея Кураева* не пустили в Грузию

Бывшего священнослужителя Андрея Кураева*(признан иноагентом на территории РФ) не пустили в Грузию. В страну он должен был приехать по приглашению Педагогического университета им. Сулхан-Саба Орбелиани в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Formula.

По данным источника, на границе Грузии Кураеву* вручили документ о запрете въезда в страну. Предварительно, ему нельзя быть в государстве 3 года.

Пока официальные заявления от властей Грузии, а также ВУЗа, пригласившего иноагента, не поступали.

Напомним, что Андрей Кураев* был лишен сана в 2020 году по решению Епархиального суда Москвы. Причиной стало распространение клеветы. А спустя три года после этого он был признан иноагентом. Впрочем, он нарушал правила деятельности иностранного агента, из-за чего в 2024 году был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно об увольнении чиновницы Натальи Агре, недавно предложившей проводить в школах дискотеки для повышения рождаемости.

*Признан иноагентом на территории РФ