Бывшего министра Алексея Улюкаева заметили в центре Москвы

Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева заметили в самом центре Москвы на Большой Никитской. Экс-министра сняли рядом с рестораном.

Фото Улюкаева со спины 12 марта приводит Telegram-канал «Антиглянец».

«Бывший министр Улюкаев встречен нами на Большой Никитской после обеда. Мясную тарелку в ресторанах, полагаем, он до сих пор не заказывает», - говорится в подписи к фотографии.

Улюкаев был одет в черную куртку и джинсы. Мужчина шел без шапки.

10 марта сообщалось, что экс-министр отозвал ходатайство о снятии судимости. Производство по делу было прекращено. Перед этим правозащитники отмечали, что шанс снять судимость у Улюкаева есть.

Напомним, 12 мая 2022 года бывший глава Минэкономразвития вышел из колонии по УДО. Судом он был приговорен к 8 годам заключения и штрафу в размере 130 млн рублей.