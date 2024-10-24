Бывшая жена Яниса Тиммы вышла замуж за футболиста Марциса Ошса

Стало известно, как живет бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана. В 2023 году она вышла замуж – супругом стал латвийский футболист Марцис Ошс.

Об этом сообщает Woman.ru.

Сана взяла фамилию мужа. Иногда девушка публикует фото с матчей, как болеет за супруга.

Сана воспитывает сына от Тиммы, она много путешествует и предпочитает люксовый шопинг. Личную жизнь девушка почти не афиширует.

Тем временем бывший муж Саны Янис Тимма разводится со второй женой – певицей Анной Седоковой. Она познакомилась со спортсменом, когда тот еще был женат. В 2018 году у Яниса родился сын – в 2019-м он развелся с Саной и вскоре сообщил об отношениях с российской певицей. В 2020-м баскетболист женился на Анне.

Тимма утверждал, что их роман начался после расставания с супругой. Сана же называла спортсмена изменщиком.