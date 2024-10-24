НЕОЖИДАННО
Опубликовано 24 октября 2024, 14:23
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Бывшая жена Яниса Тиммы вышла замуж за футболиста Марциса Ошса

Выяснилось, что бывшая жена Яниса Тиммы вышла замуж за футболиста Марциса Ошса.
Бывшая жена Яниса Тиммы вышла замуж за футболиста Марциса Ошса

© Starface.ru

Стало известно, как живет бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана. В 2023 году она вышла замуж – супругом стал латвийский футболист Марцис Ошс.

Об этом сообщает Woman.ru.

Сана взяла фамилию мужа. Иногда девушка публикует фото с матчей, как болеет за супруга.

Сана воспитывает сына от Тиммы, она много путешествует и предпочитает люксовый шопинг. Личную жизнь девушка почти не афиширует.

Тем временем бывший муж Саны Янис Тимма разводится со второй женой – певицей Анной Седоковой. Она познакомилась со спортсменом, когда тот еще был женат. В 2018 году у Яниса родился сын – в 2019-м он развелся с Саной и вскоре сообщил об отношениях с российской певицей. В 2020-м баскетболист женился на Анне.

Тимма утверждал, что их роман начался после расставания с супругой. Сана же называла спортсмена изменщиком.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Woman.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Янис Тимма
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