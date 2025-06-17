Бюджет разворовали, билеты не покупают: в Берлине отменили концерт памяти Навального*

Организаторы концерта в память об Алексее Навальном* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который должен был состояться 28 июня в Берлине, объявили об отмене мероприятия. По какой причине было принято соответсвующее решение, не известно. Вероятно, отказ от проведения продиктован низким спросом на билеты, заявили источник RT.

Собеседник журналистов, который близок к ФБК* (включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), сообщил, что организаторы смогли реализовать лишь незначительную часть билетов. Привлечь аудиторию не помог даже анонс выступление британского дуэта Pet Shop Boys — музыканты должны были выступить перед гостями мероприятия.

Также источник рассказал, что организаторам концерта нечем платить артистам, за аренду зала и техническое оснащение мероприятия. Прежде финансированием подобных событий занималась администрация президента США Джозефа Байдена. Ей был выделен бюджет на грядущий год, который позже разворовали.

«Ушедшая администрация Байдена выделяла им бюджет на 2025 год — именно на проведение подобных публичных массовых мероприятий. Но бюджет разворовали. А продажа билетов провалилась полностью — предлагали даже 70%-ную скидку. Но в итоге у них не набралось денег на проведение мероприятия», — пояснил собеседник RT.

Также, как заявил источник, мероприятие само по себе не представляет интереса для большинства. Полупустой зал, по его словам, подорвал бы и без того шаткую репутацию сторонников Навального*.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак отменила все июньские концерты в России. Певица, которая в тайне обновила свой украинский паспорт, не назвала причину своего решения.

*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России