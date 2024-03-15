«Быстро находят только «Новичок»: Мария Захарова посмеялась над «пропажей» Кейт Миддлтон

Представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над тем, как в Лондоне долго «ищут» Кейт Миддлтон. Она отметила, что в стране быстрее разбираются с «Новичком», чем с «пропажей» принцессы Уэльской.

Супруга принца Уильяма уже два месяца не появляется на публике после перенесенной операции на брюшной полости. Из-за того, что дворец никак не комментирует ее болезнь, возникают самые безумные теории. Так, некоторые считают, что Кейт сбежала, поэтому представители королевской семьи вынуждены публиковать фейковые фото.

Историю с Миддлтон решила прокомментировать Мария Захарова. Она отметила в Великобритании всегда то, что нужно, ищут долго. В данном случае – принцессу Уэльскую.

«Такая-сякая» не появляется на публике уже более 2 месяцев... Вообще в Лондоне быстро находятся только «Новичок» и «рука Москвы». На это требуется дня 2-3. А все, что надо «не найти», ищут долго», - отметила с иронией Захарова в Telegram-канале.

Напомним, что недавно в Сети появилось фото Кейт Миддлтон, в котором пользователи довольно быстро разглядели фотошоп. Снимок был отозвал, а супруга наследника престола оправдалась, что просто немного подкорректировала свою внешность, не думая, что это будет так заметно.

О том, что происходит в последние месяцы с Кейт Миддлтон, читайте в материале сайта «Страсти».