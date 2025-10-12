Были в Крыму: потомков Льва Толстого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Украинские власти начали обвинять в покушении на территориальную целостность страны предков российских писателей. Первыми стали потомки автора «Войны и мира» Льва Толстого, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в список сайта «Миротворец» попали прапраправнуки великого писателя — 41-летняя Анастасия и 27-летний Иван Толстые. Теперь им запрещен въезд на Украину.

Также в базе данных оказались жена и мать Ивана. Супруга прапраправнука Толстого — актриса Стася Толстая, а мама — директор заповедника «Музей-усадьба «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Все они попали в «Миротворец» за то, что побывали в Крыму.

Ранее в Госдуме прокомментировали внесение футболиста Артема Дзюбы в базу сайта «Миротворец». Депутат Дмитрий Свищев отнесся к этому с иронией.