«Были бы очень благодарны»: пенсионерка попросила у победителя лотереи купить ей квартиру

Пожилая жительница Кургана обратилась с просьбой о помощи к победителю лотереи из Тюмени. Она просит у выигравшего миллиард человека купить ей квартиру. Об этом сообщает 72.ru.

Отмечается, что победитель лотереи еще не получил выигрыш, но в редакцию уже приходят письма. Так пенсионерка по имени Нина, оформляющая группу по инвалидности, рассказала, что ее ежемесячная пенсия едва превышает 11 тысяч рублей. В течение жизни она работала крановщицей, но так и не смогла накопить достаточно для покупки недвижимости.

Пенсионерка обратилась с просьбой к победителю лотереи, если он найдется, попросив его выступить в роли благотворителя. У нее есть около 800 тысяч рублей, но из-за роста цен на жилье ей нужно еще около двух миллионов рублей для приобретения малосемейки. Нина выразила благодарность и признательность, если бы победитель согласился помочь ей в этом нелегком вопросе. Она говорит, что с имеющимися деньгами ей помогла дочь, которая много работает и уже подорвала свое здоровье.

«Мы в отчаянии. Если бы победитель смог нам помочь, мы были бы очень благодарны. Добавить денег, чтобы хватило на скромную малосемейку», – рассказала пожилая женщина.

Тем временем победителя лотереи из Тюмени так и не нашли. Представители напомнили, что победитель может получить выигрыш в течение ближайших 3,5 лет, а в противном случае средства будут переданы в госбюджет.

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