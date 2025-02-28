«Была унижена»: Моника Левински раскрыла новые детали романа с Клинтоном

Экс-любовница экс-президента США Билла Клинтона Моника Левински раскрыла новые подробности своего романа с политиком. Ее слова приводит Radar Online.

Напомним — Клинтон на протяжении долгого времени отрицал слухи о том, что у него была связь с Левински. Когда выяснилось, что он лжет, громкий скандал едва не стоил ему карьеры.

На вопрос журналистов о том, что девушка почувствовала, когда услышала опровержение отказ Клинтона признаться в интрижке, она ответила многозначно.

«Я чувствовала себя раздвоенной как будто. Потому что чувствовала себя такой виноватой. Я чувствовала себя такой виноватой за все. Я чувствовала, что-то, что это стало достоянием общественности, было моей виной. Я не хотела, чтобы он потерял работу, поэтому какая-то часть меня чувствовала себя хорошо… Но другая часть меня была так унижена от осознания того, что самый могущественный человек в мире сказал мне, что, по сути, я испорченный товар», — объяснила она.

При этом дальнейшую кампанию Белого дома по очернению ее Левински назвала «газлайтингом». Сейчас женщина полагает, что верным решением для Клинтона было бы покинуть пост президента.

«Я думаю, что правильным способом разрешения подобной ситуации было бы, вероятно, сказать, что это никого не касается, и уйти в отставку», — сказала она.

В заключение Клинтон признала, что совершала ошибки — однако ошибки ее любовника они считает более непростительными.

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