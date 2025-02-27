Блогерша Мария Погребняк позвонила рэперу Natan и осудила его за измены жене

Блогерша Мария Погребняк решила лично высказать рэперу Natan недовольство его поведением. Еще несколько месяцев назад она публично осуждала его за измены жене, а недавно решила позвонить и поговорить с артистом.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка захотела связаться с рэпером на шоу Алены Жигаловой. Однако Natan не взял трубку, поэтому Мария отправила ему голосовое сообщение.

«Привет! Это Мария Погребняк тебя беспокоит. Хочу сказать, что я осуждаю тебя за твои поступки, и для меня это дно. Будет время – перезвони, пообщаемся», - сказала блогерша и отправила сообщение артисту.

Мария не может простить Natan измены, несмотря на то, что он сам уже неоднократно раскаивался. Рэпер признавал, что поступил неправильно по отношению к жене, поэтому теперь пытается загладить вину.

«Дно, просто дно! Я не знаю, где его мозги. Ты приходишь на реалити-шоу и знаешь, что камеры и прослушки в каждом углу. Как можно не уважать свою семью, жену и детей, чтобы закрутить роман, будучи еще женатым?» - заявила Погребняк.

Напомним, что в 2024 году Natan принял участие в проекте «Звезды в джунглях», в котором у него появилась симпатия к Лерчек. Также уже во время романа с блогершей артист закрутил еще одну интрижку – с певицей Бьянкой.

Ранее Мария Погребняк потребовала извинений от Прохора Шаляпина за оскорбление Ирины Дубцовой.