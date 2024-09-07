Был занят поиском еды и не желал уходить: еж помешал вылету самолета с аэродрома

Маленький еж стал большой проблемой для пилотов и сотрудников аэропорта в немецком Арнштадте. Все дело в том, что животное никак не хотело покидать взлетно-посадочную полосу — оно занималось поисками еды, передает Bild.

По данным СМИ, экипаж легкомоторного самолета увидел ежа перед самым взлетом. Млекопитающее бродило по ВВП в поисках еды и никак не хотело уходить.

Ежа пытались согнать с асфальтированного покрытия на траву, но тот активно сопротивлялся. Пилоты предположили, что животное такое упрямое из-за того, что ищет еду.

В итоге проблему удалось решить. Спустя полчаса нарушителя спокойствия прогнали и аэропорт заработал в привычном режиме.

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