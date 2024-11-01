Был похищен пакистанскими талибами*: русский блогер Вася Щупальца вышел на связь

История с похищением российского блогера Васи Щупальцы может оказаться выдумкой. Мужчина вышел на связь и намекнул, что не находится в плену у террористов.

Блогер накануне опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео. На нем он заявил, что уходит от боевиков, а те не могут в него попасть.

Подписчики в комментариях к ролику заметили, что у Василия прибавилось подписчиков в Сети после истории с пленом. На что Щупальца ответил, что это «гроши». Еще блогер отпустил шутку про террористов и пиво.

Информация о взятии в плен россиянина официально не подтверждена. Сам Вася пока не раскрывает положение дел, но, вероятно, новость о его похищении может не соответствовать действительности.

Щупальца — российский тревел-блогер. Он путешествовал по Индии, Азии, Монголии и Афганистану на велосипеде. В моменте Василий перестал выходить на связь.

*«Движение Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России