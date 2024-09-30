Будут проверять финансовое состояние: туристов без миллиона рублей не пустят на Пхукет

Отдых на Пхукете в Таиланде хотят сделать эксклюзивным предложением. Местные власти решили, что будут пускать на остров только тех туристов, у кого на счете есть хотя бы около миллиона рублей, передает Thephuketnews.com.

По данным СМИ, соответсвующее решение исходит от губернатора провинции Таиланда Сопхона Суваннара. Таким образом он борется с чрезмерным туризмом на вверенной ему территории. Чиновник недоволен наплывом иностранцев.

«Наплыв иностранцев привел к снижению числа платежеспособных путешественников. Это не только отрицательно влияет на жизнь местных граждан, но и создает негативный фон для более состоятельных туристов», — заявил Суваннара.

Теперь финансовое состояние прибывающих в страну туристов будут проверять. Им будет необходимо иметь не менее 300 тысяч бат, что около миллиона рублей. С этой суммой им будет открыт доступ на Пхукет.

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