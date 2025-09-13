Будет стоять за диджейским пультом: блогер-трансгендер* Даша Карейка собирается выступить в Саратове

В Саратове планируется выступление блогера-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Даши Карейки. Информация об этом появилась в Telegram-канале Хуже и не скажешь.

Мероприятие запланировано на 28 сентября. В этот день Даша Карейка будет стоять за диджейским пультом в одном из ночных клубов Саратова. За билет на это шоу организаторы просят от 600 до 2200 тысяч рублей.

Максим Матвеев, который впоследствии стал Дашей Карейкой, избавился от мужских органов еще в 2022 году. Тогда же он уехал из России и проживал за границей. Однако потом блогер-трансгендер* все же вернулся на родину.

Ранее сообщалось, что в Челябинске отменили выступление рэпера Элджея. Политолог и радиоведущий Евгений Маклаков возмутился приглашению артиста и назвал его «разрушителем мозгов» молодежи.

