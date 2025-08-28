Разрушитель мозгов молодежи: выступление рэпера Элджея отменили в Челябинске

Рэпер Алексея Узенюк, более известный как Элджей, должен был выступить на фестивале хоккейной команды «Трактор» в Челябинске. Однако, по информации Ura.ru, артист не примет участие в шоу — вместо него на сцену выйдет другая звезда.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что Элджей должен был стать хедлайнером фестиваля, но в итоге им станет певица Клава Кока. Пока нет подробной информации об отмене выступления артиста. Точные сведения журналистам пообещали представить завтра.

Некоторые жители Челябинска, вероятно, рады такому развитию событий. Так, недавно политолог и радиоведущий Евгений Маклаков в Telegram-канале возмутился приглашением Элджея на фестиваль, назвав его «разрушителем мозгов» молодежи.

Ранее на Алтае отменили концерт блогера Эльдара Джарахова. Он называл русских «свинорусами» в своих постах 2018 года.