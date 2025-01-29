«Будет одна из самых востребованных профессий»: где смогут работать операторы беспилотников после СВО

Военный корреспондент Александр Коц узнал, где могут быть трудоустроены операторы БПЛА после СВО. Неназванный командир сообщил ему, что это одна из самых перспективных профессий в будущем.

«Он, не задумываясь, ответил, что в будущем это будет одна из самых востребованных профессий и в сельском, и в лесном хозяйстве, и в дорожном строительстве, и в спасательных службах и Бог знает, где еще», - написал Коц в своем Telegram-канале.

По словам источника Коца, «будущее – за беспилотниками», но в этом вопросе «важно не отстать в технологиях», а операторы БПЛА «у нас есть».

Коц отметил, что о гражданских беспилотниках шла речь на совещании президента в Тольятти. Такие беспилотники могут применяться в разных сферах.

«У нас и отдельный нацпроект есть, если кто забыл. … То же оптоволокно - это же чисто наше ноу-хау. И мозги есть, и руки, оказывается», - написал журналист.

Ранее сообщалось, что певец Данко стал обучаться управлению БПЛА. Он отметил: это не так уж сложно, но требуются тренировки.