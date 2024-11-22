Певец Данко рассказал об обучении управлению БПЛА в отряде «Барс-Крым»

Певец Данко начал обучаться управлению БПЛА. Он признался, что дается ему это не сильно тяжело, хотя прошло всего несколько тренировок.

В начале января артист признался, что вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым». Свое решение он объяснил тем, что хочет защищать Ялту.

«Сейчас нас обучают работе с дронами. Управлять ими не так уж и сложно. Еще 13 тренировок впереди. Ничего сложного нет, мне очень легко. Чем человек старше, тем больше жизненного опыта, поэтому так», - рассказал Данко в беседе с aif.ru.

Также певец отметил, что пройдет обучение по применению оружия и рытью окопов. По его словам, членам подразделения выдадут оружие, гранаты и другую амуницию.

К слову, формирование состоит из обычных жителей региона. Данко рассказывал, что подразделение образовалось недавно. Все участники там на добровольной основе, зарплаты ни у кого нет.

Ранее певец Данко стал отцом. У него родился сын, о чем он сообщил в социальных сетях.