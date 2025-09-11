«Брат» в куче мусора: мужчина выставил на продажу найденную на помойке пленку с фильмом Алексея Балабанова

В Санкт-Петербурге местный житель нашел на помойке кем-то выброшенную пленку с фильмом «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Мужчина в разговоре с каналом рассказал, что наткнулся на катушку с картиной в куче мусора в одном из корпусов «Ленфильма». Ценную находку он выставил на продажу в интернете.

«Про пленку мне совершенно ничего неизвестно, кроме того, что это третья пленка из десяти», — пояснил он.

По его словам, с ним уже связалась супруга покойного режиссера и предложила за пленку 100 тысяч рублей. Однако продавец отказался. Сейчас он ждет других предложений, надеясь выручить за наследие Балабанова куда больше.

«Я буду продолжать аукцион. У меня больше полутора тысяч просмотров объявления, почти 80 человек в избранном, люди интересуются, отписываются, мы потихоньку общаемся, цена потихоньку корректируется в сторону увеличения», — добавил собеседник канала.

Как пленки с культовой кинокартиной оказались на помойке, пока не установлено.

