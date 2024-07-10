Борис Ельцин оказался в базе уехавших из России после мобилизации

Журналисты издания DailyStorm обнаружили внука Бориса Ельцина в базе уехавших после мобилизации.

На днях в Сети появилась база данных россиян, которые покинули страну после начала СВО. Журналисты обнаружили в списке якобы внука первого президента России — Бориса Ельцина-младшего.

В карточке данных написано, что вероятный родственник Бориса Ельцина якобы выехал в Турцию 28 сентября 2022 года. При этом указана дата рождения, совпадающая с настоящей — 19 февраля 1981 года. Причиной выезда значится «объявление о мобилизации».

Отметим, что журналисты несколько раз находили ошибки в базе данных, утекшей в Сеть накануне. Так, там значились россияне, которые уезжали из России до начала СВО. Сообщалось, что среди якобы уехавших из России были такие звезды, как Ярослав Дронов и Михаил Шуфутинский.

Ранее мы писали о том, что депутат Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в РФ и назвал их «враньем».