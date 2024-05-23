«Больше не у кого искать защиты»: отчисленный студент РГСУ обратился к Рамзану Кадырову за помощью

Отчисленный студент Российского государственного социального университета (РГСУ) написал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Он объяснил, что «больше не у кого искать защиты».

Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

По его информации, первокурсник юридического факультета, отчисленный после спора с преподавателем о сталинских репрессиях, составил письмо Кадырову. Его содержание неизвестно.

Источник утверждает, что в самом вузе отрицают связь между отчислением и спором студента. Также известно, что молодой человек лишился отсрочки от армии.

В вузе объяснили отчисление пропуском занятий и неисполнением обязанностей по постановке на воинский учет по месту пребывания. Студент подтвердил, что не явился в военкомат, уважительной причины для неявки не было.

Ранее актер Иван Стебунов заявил, что многих студентов «ломают» в театральных вузах. Он вспомнил, как во время обучения оскорбляли и унижали.