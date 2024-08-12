Болельщики вывесили на Олимпиаде-2024 флаг России

На одном из состязаний во время Олимпийских игр-2024 был замечен российско-сербский флаг. Его вывесили иностранные болельщики на финале по водному поло. Об этом сообщает РИА Новости.

Заключительные соревнования прошли 11 августа. Сборная Сербии победила соперников из Хорватии со счетом 13:11. В честь этого фанаты спортсменов решили продемонстрировать на трибунах флаг, состоящий из двух половинок – символов России и Сербии. Видео, на котором запечатлели этот момент, распространилось по социальным сетям.

Напомним, что Олимпийские игры в этом году проходили во Франции. Всего из России к состязаниям было допущено 15 атлетов. Они выступали в нейтральном статусе. Турниры проходили с 26 июля по 11 августа.

Из-за отсутствия на ОИ большинства российских спортсменов многие граждане РФ не стали следить за трансляцией. Некоторые известные личности и вовсе раскритиковали Олимпиаду. Так, певец Лев Лещенко назвал ее «низкопробной».

Ранее российские спортсмены отказались участвовать в церемонии закрытия Олимпиады.