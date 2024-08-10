Покинули Париж: спортсмены из России не будут участвовать в церемонии закрытия Олимпиады

11 августа состоится церемония закрытия Олимпиады в Париже. В мероприятии отказались участвовать российские спортсмены. Многие из них уже покинули Францию.

Как пояснили ТАСС во Всероссийской федерации гребле байдарках и каноэ, ни один российский спортсмен не примет участие в церемонии закрытия Олимпиады.

Последним, кто выступил на Олимпиаде, был гребец Захар Петров. 9 августа он занял четвертое место на дистанции 1 000 метров в каноэ-одиночке. До этого в состязаниях приняли участие каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.

Остальные российские спортсмены уже покинули Париж. Домой уехали велогонщики — они готовятся к новым стартам, пояснил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров добавил, что прыгунья на батуте Анжела Бладцева также вернулась в Россию.

Помимо этого, Олимпиаду покинули семеро российских теннисистов. У спортсменов насыщенный турнирный график, поэтому они полетели дальше.

Ранее стали известны имена артистов, которые выступят на закрытии Олимпиады в Париже. Подробнее читайте здесь.