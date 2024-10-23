Более полутора лет не могла получить денежную компенсацию: СК проверит задержку выплат вдове бойца СВО

Следственный комитет России начал проверку в связи с нарушением прав вдовы бойца СВО. Женщина длительное время не могла получить выплаты за погибшего в зоне боевых действий супруга, передает РБК.

Региональным следователям предстоит подготовить доклад по ситуации и представить его врио руководителя Главного военного следственного управления СК. Кроме того, глава военного следственного управления по Центральному военному округу лично встретится с россиянкой, потерявшей мужа на СВО.

Женщина более полутора года не могла получить выплату за Орден мужества, который ее муж получил посмертно. Что касается других выплат, то страховая была получена вдовой через семь месяцев после смерти супруга, денежное довольствие — через 11 месяцев, а компенсацию — через 14 месяцев.

Ранее в Татарстане боец СВО смог получить выплаты только после вмешательства прокурора. До этого банковские счета мужчины были арестованы.