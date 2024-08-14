Боксерша с мужскими хромосомами подала в суд на Маска и Роулинг, обвинив их в травле

Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф, провалившая в прошлом году гендерный тест, подала в суд на американского миллиардера Илона Маска, писательницу Джоан Роулинг и экс-президента США Дональда Трампа. Спортсменка обвиняет их в киберзапугивании после скандала на Олимпиаде в Париже.

Юрист боксерши-трансгендера* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) заявил, что его подзащитную начали травить в соцсетях после провала гендерного теста. Дело будет рассматриваться в центре по борьбе с ненавистью в Интернете при прокуратуре, пишет Variety.

Он добавил, что Иман столкнулась с широкомасштабной компанией, организованной против нее.

В письме упоминаются определенные имена, но позже в него могут включить всех, кого посчитает нужным обвинение.

По слухам, у спортсменки повышенный уровень тестостерона и присутствует XY-хромосома — это делает ее мужчиной.

Напомним, алжирская боксерша в финале Олимпиады победила китаянку Ян Лю со счётом 5:0. После спортсменка выступила с громкими заявлениями, отметив, что она родилась женщиной и всегда ей будет. Хелиф поздравил комментатор Дмитрий Губерниев, однако многие посчитали, что она получила золото незаслуженно.

Автор книг о «Гарри Поттере» возмутилась, что Иман участвует в женских состязаниях.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ