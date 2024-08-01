«Мужчины насаждают свою власть над женщинами»: Роулинг заступилась за боксершу из Италии после боя с трансгендером*

На Олимпиаде в Париже случился очередной скандал. Итальянская боксерша Анджела Карини отказалась продолжать бой с трансгендером* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Алжира Иманом Хелифом. За спортсменку, снявшуюся с состязаний, заступилась автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг.

Писательница возмущена, что на Олимпиаду допустили Хелифа, провалившего гендерный тест. По словам Роулинг, это нельзя назвать спортом.

«Это мужчины насаждают свою власть над женщинами. Игры в Париже навсегда будут запятнаны несправедливостью, произошедшей с Карини», — написала она в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году Хелиф отстранили от ЧМ по боксу из-за проваленного гендерного теста, так как его определили как мужчину. Однако Международный олимпийский комитет решил, что он может принимать участие в женских соревнованиях.

После первых ударов на Олимпиаде в Париже Анджела Карини снялась с поединка. Бой продлился всего 46 секунд. Затем она бросила шлем на пол и крикнула: «Это несправедливо». Девушка получила сильную травму и была очень расстроена.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ