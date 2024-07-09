«Бог без советов Аллы Борисовны разберется»: Мария Захарова ответила на слова Пугачевой

На слова певицы Аллы Пугачевой о том, что «Бог терпелив, но всему есть предел», отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат заявила, что Бог разберется без советов артистки.

Мария Захарова опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Также 9 июля депутат Госдумы Алексей Журавлев потребовал признать Пугачеву иноагентом и направил соответствующий запрос министру юстиции РФ. Поводом стала ее публикация, связанная с обстрелом детской больницы в Киеве. В обращении Журавлев указал, что певица с помощью аккаунта в запрещенной сети регулярно размещает «необъективные материалы об общественно-политических событиях».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о вседозволенности певицы и указал на то, что «закон один для всех». Политик отметил, что в отношении таких, как Пугачева, почему-то не применяются санкции, и призвал это исправить. Он предположил: певицу не привлекают к ответственности из-за статуса народной артистки.