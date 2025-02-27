Блогера-миллионника SUBO лишили гражданства РФ после пранков над полицейскими

Блогера SUBO, аудитория которого более 13 млн человек, лишили российского гражданства. Звезда соцсетей строит контент на пранках над сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, SUBO (настоящее имя Субхан Мамедов – прим. «Страсти») получал гражданство по упрощенной схеме. Но при оформлении документов он предоставил ложные сведения о себе.

В Сети Мамедов неоднократно публиковал юмористические ролики, в которых издевался над полицейскими. В одном из видео он называл сотрудников правоохранительных органов своей охраной, а в другом — провоцировал их, стоя с пистолетом.

Инсайдер РЕН ТВ сообщил, что блогер также сохранил гражданство Азербайджана. Теперь ему закрыт въезд в Россию на длительный срок.

Ранее в Латвии задержали блогера, который снимает ролики в поддержку России.