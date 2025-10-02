Блогер Марат Клубника пожаловался Кадырову, что его притесняет уроженец Чечни

Блогер Марат Клубника записал видео, в котором попросил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова о помощи. Он сообщил, что приехал в Тверь и столкнулся с притеснением со стороны уроженца Чечни.

Видео с обращением к Кадырову опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Марат Мифтахов сообщил, что он родом из Казани, стал известным благодаря тому, что продавал клубнику. Мужчина рассказал: в Твери ему грозили взять в плен.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, я бы хотел обратиться к вам за помощью... У меня мама одна, я ее единственный кормилец… Очень прошу, помогите мне, пожалуйста», - произнес Марат.

Мужчина не стал раскрывать подробности ситуации. Записывая видео, он плакал.

