Блогер Майкл Наки* раскритиковал премию «Редколлегия» за награду погибшему военкору Цицаги

Блогер и журналист Майкл Наги* (признан иноагентом на территории РФ) вместе с пользователями социальной сети X (бывший Twitter – прим.) раскритиковали премию «Редколлегия». Критика связана с наградой военному корреспонденту Никите Цицаги, погибшему 16 июня в Донбассе.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», военкора, сотрудничавшего с государственными и независимыми редакциями, обвинили в «пророссийской позиции». Пользователи в Сети стали интересоваться, есть ли процедура отзыва премии.

Наки* особенно возмутило, что в 2023 году журналисту дали «Редколлегию» за репортаж из Шебекина под названием «Все горит, и ничего нету».

Цицаги погиб после атаки беспилотников под Угледаром. Он собирал материалы для репортажа. Как пишет источник, военкор работал в зоне СВО с 2022 года, писал о добровольцах, сотрудничал с ТАСС.

Премия «Редколлегия» была учреждена в 2016 году фондом Бориса Зимина и вручается в области независимой журналистики. Минимальный размер награды – 2 тыс. долларов. В 2023 году Роскомнадзор заблокировал сайт «Редколлегии».

Ранее сообщалось о смерти корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне СВО.

*признан иноагентом на территории РФ