Блогер Бабич потребовал от журналистов не называть его «украинским тиктокером»

Блогер Артур Бабич попросил журналистов больше не называть его «украинским». Соответствующее заявление он разместил у себя в социальных сетях.

При этом ранее Бабич от родины не открещивался — он даже учил петь украинский гимн российского коллегу Даню Милохина.

Впрочем, сейчас и сам Артур намерен вступить в гражданство России. Он показал видеоролик из миграционного центра и папкой документов, которые он намерен подать для получения паспорта.

«Сам до сих пор не верю, что уже совсем скоро официально Россия будет моим домом. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте меня называть украинским тиктокером», — прокомментировал Бабич.

Ранее мы писали о том, что сбежавший за границу Даня Милохин выйдет на бой против румынского блогера Василе Жосана с флагом России.