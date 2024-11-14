Без знаменитых усов: премьер-министр Армении Никол Пашинян представил свой новый образ

49-летний премьер-министр Армении Никол Пашинян представил свой новый образ. Соответствующие кадры появились в личном блоге политика.

Пашинян сбрил бороду и показался без знаменитых усов, ставших его визитной карточкой. На видео премьер-министр Армении сначала появляется с бородой, а затем вытирается полотенцем и демонстрирует гладко выбритое лицо.

Некоторые интернет-пользователи решили, что это проделки искусственного интеллекта – они уверены, что Пашинян ни за что не расстанется с растительностью на лице. Другие отмечают, что в новом образе политик похож на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда потерял часть среднего пальца. Выяснилось, что это произошло в результате несчастного случая дома. Политик некоторое время ходил с повязкой, но недавно снял ее.