Без готовки и без Гарри: раскрыты подробности нового «кулинарного» шоу Меган Маркл

Грядущее шоу Меган Маркл для Netflix, вопреки всем слухам и комментариям, не будет кулинарным. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По данным издания, готовить в кадре Меган не станет. Вместо этого она будет давать советы по организации досуга для тех, кто стремится стать идеальной домохозяйкой.

«Меган ни разу не говорит «Возьмите 200 граммов муки» или что-то в этом роде. Это очень волшебное и красивое руководство по приему гостей и развлечению, а не кулинарное шоу. Оно о вдохновении — скорее, в духе «Почему бы не попробовать приготовить такую-то пасту или такой-то десерт», — приводит The Daily Mail слова источника.

При этом шоу будет полностью посвящено Маркл — принц Гарри в кадре не появится.

Восьмисерийный сериал выйдет 4 марта — ранее Меган, которая живет с Гарри в Монтесито, Калифорния, посчитала, что показывать его, как планировалось, 15 января — через восемь дней после начала лесных пожаров в Лос-Анджелесе — было бы бестактно.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл тайно появилась на вечеринке в честь 48-летия Керри Вашингтон. Одна — без мужа.