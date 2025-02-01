Не удалось остаться инкогнито: оскандалившаяся Меган Маркл появилась на тайной вечеринке без принца Гарри

Оскандалившаяся Меган Маркл тайно появилась на домашней вечеринке. Жена принца Гарри пришла на празднование 48-летия Керри Вашингтон. Среди гостей была и Джессика Альба, которая поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

Несмотря на то, что Меган Маркл не была замечена ни на одном из опубликованных с торжества фото, она появилась на видео, смонтированным Джессикой Альбой. Герцогиня Сассекская присоединилась к подругам на праздновании дня рождения Керри Вашингтон дома у актрисы. Супруга принца Гарри была одета в белый топ без рукавов, а ее волосы были распущены. Меган Маркл была на мероприятии без мужа и не смогла сохранить свое инкогнито.

Пользователи Сети обсудили тайное появление герцогини Сассекской на звездной вечеринке.

«Неужели Меган научилась что-то делать тайно?», «Прикольные будни у той, которая так и не стала британской принцессой», — написали в Сети.

Недавно Меган Маркл оказалась в череде скандалов. Жену принца Гарри публично обвинили в плохом обращении со своими сотрудниками. Утверждалось, что она «постоянно играет в шашки» и может «в любой момент бросить» своих работников. Также герцогов Сассекских уличили в пиаре на трагедии в Калифорнии. Пара раздавала продуктовые наборы пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, и кадры их помощи попали в Сеть.

Напомним, уже несколько лет продолжается война между герцогами Сассекскими и членами британской королевской семьи. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл подогрела слухи о разводе с принцем Гарри, изменив дизайн помолвочного кольца.