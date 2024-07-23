Бейонсе разрешила Харрис использовать свою песню во время президентской кампании

Американская певица Бейонсе разрешила Камале Харрис использовать свою песню во время президентской кампании в США. Как сообщает CNN, вице-президент появилась в своем предвыборном штабе под трек артистки «Freedom».

Оказалось, что женщина является давней поклонницей творчества звезды. Не так давно политик заявляла о том, что ей понравился альбом Бейонсе «Cowboy Carter». Харрис отмечала, что певица «вернула черные корни кантри-музыке США».

Несмотря на то, что исполнительница не делала официальных заявлений в поддержку Камалы, она дала разрешение использовать свою песню. А вот мать Бейонсе, Тина Ноулз 21 июля поделилась снимком с Харрис.

«Современная, молодежная, острая энергетика. Спрятав личное эго, жажду власти и славу. Вот она, настоящий лидер. <...> Станьте президентом, вице-президент Камала Харрис», – подписала публикация родительница звезды.

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года.

Ранее вице-президент США Харрис заявила, что Байден еще не вылечился от коронавируса. Общественность волнуется о том, куда пропал мужчина. В СМИ возникают самые страшные предположения.