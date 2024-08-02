Бегал и говорил толпе странные фразы: Джо Байден необычно вел себя после обмена заключенными

Президент США Джо Байден удивил американцев своим поведением на встрече с журналистом Эваном Гершковичем и бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, вернувшимися в результате обмена. Глава Штатов то внезапно бегал, то произносил странные фразы.

На это обратил внимание Telegram-канал Lomovka. В его распоряжении оказались кадры, на которых видно поведение главы Белого дома на встрече.

Байден встречал обменянных американцев с вице-президентом Камалой Харрис. Судя по кадрам, он то внезапно бегал, то двигался как при замедленной съемке, то произносил толпе странные фразы.

«Выхода нет, понимаете? Вы дали мне еще как минимум 100 или 90 дней», - говорил президент США.

Поведение Байдена в очередной раз вызвало массу вопросов о его здоровье.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретил во «Внуково» россиян, вернувшихся после обмена. Глава государства пообещал им, что все будут представлены к награде.