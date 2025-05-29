«Баре — это те, у кого деньги»: отец девочки-вундеркинда Тепляковой раскопал топор войны с бывшим арендодателем

Евений Тепляков, отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, вспомнил конфликт годовалой давности с бывшим арендодателем. Тогда семью попросили покинуть занимаемую трешку. Домочадцы были против, но пришлось исполнить веление хозяев. Теперь же многодетный отец не вспоминает собственников жилья добрым словом.

Тепляков указал, что арендодатель поступил нечестно, когда попросил семью выселиться, передает Woman.ru. Дело в том, что у них было три месяца на исполнение такого решения, но хозяин, по словам Евгения, пренебрег законом. В связи с этим глава семейства вновь обрушился на владельца недвижимости с критикой.

«Тут, понимаете ли, людям было плевать на закон. Пришлось объяснять им, кто баре, а кто холопы. Баре — это те, у кого деньги. А холопы — те, кто услугу предоставляют», — заявил Тепляков.

Ранее многодетный отец разозлился из-за подаренной одежды и гречки. Он попросил тех, кто принес вещи, оставить их себе.