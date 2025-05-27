«Бэушные вещи оставьте себе»: Тепляков разозлился из-за подаренной одежды и гречки

Многодетный отец Тепляков заявил, что ему не нужны ношеные вещи и гречка. Об этом сообщает Woman.ru.

Отец девяти детей Евгений Тепляков рассказал о недавно случившемся событии, которое разозлило его. По словам мужчины, один молодой человек решил порадовать его семью и подарил ношенные вещи, а также набор из круп.

«К сожалению, многие не понимают, что такое сделать подарок многодетной семье. Во-первых, никогда не дарите ''бэушные'' вещи, они никому, кроме вас, не нужны. Рваные это трусы, новые это трусы, почти не ношенные и ваши любимые трусы — в любом случае, оставьте их себе. Не надо дарить наборы с гречкой, сейчас не война, не 1945 год, вы унижаете семью», — заявил он.

Когда многодетный отец предложил парню, пожертвовавшему крупой, обменять гречку на конфеты, тот попытался сделать это, но Тепляков решил, что конфет вышло слишком мало для девяти детей.

«Парень искренне попытался набрать 600 гр конфет по 300 рублей за килограмм. Я все понимаю, но не стоит покупать конфет из расчета по 15 рублей на ребенка. Если ваши финансовые возможности не позволяют, лучше не дарите вообще», — добавил он.

В итоге Тепляков посоветовал подходить к подаркам с умом и пожаловался, что его зарплата с каждым годом становится все меньше.

Ранее мы писали о том, что многодетный отец Евгений Тепляков проиграл суд против владельцев съемной квартиры.