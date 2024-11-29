«Бабахнет как надо»: комбо «Орешник» из газировки и мятного драже появилось в магазинах

В Саратове начали продавать комбо, состоящее из газированного напитка и мятного драже. Набор под названием «Орешник» можно увидеть на полках в местных магазинах. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на городские Telegram-каналы.

По данным источника, любой желающий может приобрести комбо почти за 200 рублей. В наборе есть бутылка газированного напитка и мятное драже, все это перевязано ленточкой с надписью «акция».

В описании указано: «Набор «Орешник». Бабахнет как надо! Взрыв эмоций обеспечен!».

Напомним, что название «Орешник» стали чаще употреблять после речи президента России Владимира Путина. 21 ноября он рассказал об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО перехватывать их не могут.

Ранее мы писали о том, что Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке с надписью «Крепкий Орешник». Депутат Госдумы привлек внимание коллег предметом гардероба, когда пришел на заседание нижней палаты парламента.