Азербайджанцы раскритиковали Dream Fest 2025 после отмены артистов из России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Баку состоялся Dream Fest 2025, на котором впервые за долгое время не было российских артистов. На концерте должны были выступить Стас Пьеха, Ани Лорак, Алсу, Егор Крид, однако из-за решения Министерства культуры Азербайджана их отменили и заменили на местных звезд. Также из афиш исчезли Регина Тодоренко и Милош Бикович, которые должны были вести фестиваль.

Оказалось, что приглашенных звезд не знала даже местная публика. После концерта азербайджанцы оставили много гневных комментариев: «Кто это? Что она поет? Пожалела, что пришла на концерт». Мероприятие назвали самым провальным за все время и предложили больше не отменять артистов из России.

Также зрители заявили, что организаторы сэкономили на уборке площадок.

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