Автора петиции о выходе Калифорнии из состава США нашли мертвым

Автора петиции и сбора подписей за выход Калифорнии из состава США Джейсона Дессена обнаружили мертвым. Об этом пишут местные СМИ, передает aif.ru.

Уточняется, что тело Дессена было найдено во дворе его дома. При этом точная причина его гибели в настоящий момент неизвестна, однако, как отмечают СМИ, Дессен, предположительно, совершил самоубийство.

Сотрудники полиции занялись расследованием произошедшего.

Накануне госсекретарь Калифорнии Ширли Вебер одобрила петицию о выходе из состава США. Чтобы ее включили в бюллетень на голосовании, необходимо собрать 546 651 подпись до июля 2025 года. В Конституции США не предусмотрен механизм отделения штатов.

Примечательно, что в ноябре 2016 года жители Калифорнии уже призывали начать кампанию по отсоединению штата от США. В тот момент сторонники рассчитывали провести голосование к 13 марта 2019 года. Но все же петиция не набрала необходимого числа голосов — тех же 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

Ранее жену Дональда Трампа Меланию заподозрили в симпатии к губернатору Калифорнии.