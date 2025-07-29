Дженнифер Лопес отказалась от концерта в Москве: известна причина

Американская певица Дженнифер Лопес отказалась от выступления в России в августе. Исполнительница не хочет выходить на сцену в Москве, пока идет спецоперация на Украине.

Как сообщает Telegram-канал Mash, менеджмент певицы договорился о ее выступлении в Москве. Его стоимость должна была составить минимум $1 млн. Стороны уже успели назначить конкретную дату концерта. Но команда 56-летней звезды нулевых все-таки ответила отказом. Причиной стала спецоперация на Украине. Джей Ло опасается репутационных рисков, хоть и не против выступить перед россиянами, но только после завершения конфликта, пишет издание.

Предварительно, переговорами с артисткой занималось концертное агентство Евгения Финкельштейна. Глава компании не стал опровергать информацию о переговорах, но отказался от каких-либо комментариев.

Последний раз певица выступала в Москве 4 августа 2019 года на центральном стадионе «Динамо». В тот день артистка вышла на сцену в легкой одежде, несмотря на температуру воздуха в +8 градусов.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта в Варшаве, но все равно продолжила шоу.