Анджелина Джоли рассказала о трагедии, которая чуть не оборвала ее кинокарьеру

Одним из самых тяжелых вызовов в жизни для американской актрисы Анджелины Джоли стала смерть ее матери Маршелин Бертран в 2007 году — после нее легенда Голливуда очень долго не могла оправиться и даже подумывала над тем, чтобы завершить карьеру. О своих взаимоотношениях с семьей и том, как она переживала эту утрату, актриса рассказала в беседе с изданием W Magazine.

По словам Джоли, ее артистический путь начался именно благодаря Бертран — она всегда видела в дочери большой потенциал и хотела, чтобы та развивала его.

«Я начала это, потому что это была мечта моей мамы. Ей нравилось быть матерью, но она всегда хотела, чтобы я стала актрисой. Я не помню, чтобы сама сделала этот выбор. Я только помню, что это сделало маму счастливой», — объяснила Джоли.

Звезда фильмов «Малефисента» и «Мистер и миссис Смит» напоминает — они с матерью всегда работали в связке и были настоящей командой. Смерть Бертран заставила ее дочь серьезно поразмыслить относительно своего будущего.

«Когда мама умерла, это было очень для меня тяжело — продолжать быть актрисой. Потому что я понимала, как много это значило для нее», — признается Джоли.

Ранее мы писали о том, что ради роли в новом фильме «Стежки» актрисе пришлось пойти на серьезный шаг.