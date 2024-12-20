Анджелина Джоли пошла на серьезный шаг ради роли в кино: что сделала актриса

Актриса Анджелина Джоли выучила французский язык ради роли в кино. Она приступила к съемкам фильма «Стежки».

По данным Daily Mail, проект снимается в Париже, и каждую реплику Джоли должна будет произносить и на английском, и на французском языке. Из-за этого актрисе пришлось брать уроки. Напомним, что она уже как-то использовала иностранный язык в фильме «Забирая жизни» 20 лет назад, но там она не должна была свободно им владеть.

О проекте «Стежки» пока известно не так много. Есть лишь информация, что режиссером фильма выступает Анна Винокур.

К слову, после развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли погрузилась в работу. Сейчас она много снимается, посещает светские мероприятия. А вот личную жизнь предпочитает не афишировать, чего нельзя сказать о ее экс-муже. Актер уже давно влюблен — его новой избранницей стала Инес де Рамон.

Ранее источники сообщили, что Анджелина Джоли специально затягивает развод, чтобы Брэд Питт не женился в третий раз.