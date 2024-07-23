Андрей Картаполов объяснил запрет гаджетов в зоне СВО

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил закон о запрете гаджетов для военных в зоне СВО. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Как признался депутат, подобная инициатива направлена на обеспечение безопасности российских бойцов. Вдобавок, продолжил Картаполов, речи о гаджетах, используемых для боевой работы, не идет.

«Во-первых, речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, [это] урегулирование ранее принятых решений», — написал он.

Напомним, комитет ранее одобрил поправки, разрешающие командирам воинских частей, начальникам военной полиции и гарнизонов арестовывать военных до десяти суток за серьезные дисциплинарные проступки. Среди них: использование электронных устройств и технических средств бытового назначения, которые могут хранить или передавать данные о местоположении.

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