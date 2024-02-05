Американский журналист Такер Карлсон признался, зачем приехал в Москву

Американский телеведущий и журналист Такер Карлсон рассказал, зачем приехал в Москву. В разговоре с Пятым каналом мужчина не стал опровергать запись интервью с Владимиром Путиным.

На кадрах, опубликованных СМИ, телеведущий находится в хорошем расположении духа. Он признался, что хотела посмотреть на Россию.

«Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — поделился журналист.

У Карлсона поинтересовались, планирует ли он записать интервью с Путиным. Телеведущий не стал опровергать цель визита, но ответил коротко «посмотрим».

Напомним, что недавно журналиста засняли в Большом театре. Он побывал на балете «Спартак». Но СМИ до сих пор не знаю, зачем именно мужчина оказался в Москве. Многие вспоминают его заявление, которое он сделал осенью 2023 года. Тогда Такер сказал, что американское правительство «помешало» ему взять интервью у президента России Владимира Путина.